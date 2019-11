Ponte di Ognissanti, Verona presa d'assalto dai turisti

Anche in questa occasione, come quasi sempre accade durante le festività comandate, la città di Verona è stata presa d'assalto dai turisti. Da piazza Bra a via Cappello, passando per le vetrine dello shopping in via Mazzini, il capoluogo scaligero è andato sold out anche stavolta, proprio come molti dei parcheggi del centro. Tra gli ultimi dove è ancora rimasto posto per parcheggiare, si segnala quello in via Città di Nimes.

Un grande afflusso di visitatori hanno registrato anche i principali monumenti e musei civici, su tutti l'Arena ed ovviamentente l'immancabile Casa di Giulietta. In attesa dell'8 dicembre, quello di Ognissanti può sicuramente essere considerato un ottimo rodaggio per la città scaligera in vista del boom di presenze atteso come sempre durante le ormai prossime festività natalizie.