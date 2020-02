Verona, aria fuorilegge. Superato il tetto limite per gli sforamenti di PM10

È successo domenica scorsa, 23 febbraio, come riferito dal bollettino di Arpav del giorno seguente. La centralina dell'agenzia regionale per l'ambiente del Veneto che misura a Borgo Milano la qualità dell'aria di Verona ha fatto registrare il 35esimo sforamento del limite massimo giornaliero di polveri sottili.

Il tetto che ogni giorno non si dovrebbe superare è di 50 microgrammi per metro cubo di aria di PM10, ma la legge concede una soglia di tolleranza: il limite può non essere rispettato per 35 giorni in un anno. Domenica scorsa era il 54esimo giorno del 2020 e la città di Verona ha esaurito i 35 giorni di tolleranza. Limite che è stato poi superato nella giornata di ieri, 24 febbraio.

L'aria della città di Verona è dunque ufficialmente fuori legge per il 20esimo anno consecutivo. È dal 2000, infatti, che il capoluogo scaligero non riesce a rientrare nei parametri che la normativa impone per garantire una qualità dell'aria accettabile. «E preoccupa che il raggiungimento del limite annuale sia avvenuto così presto: lo scorso anno il limite fu raggiunto l'1 marzo, due anni fa addirittura il 15 dicembre», ha commentato il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco.