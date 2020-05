Verona più verde con la piantumazione di 1.100 nuovi alberi: «Una vera riforestazione urbana»

Era un’area verde incolta, ora ospita più di nuove mille piante pronte a crescere. In via del Pestrino, tra il parco giochi e le scuole comunali dell’infanzia, è stato recuperato uno spazio comunale di 6 mila metri quadri. E, dopo la pulizia e il taglio della vegetazione spontanea, è quasi ultimata la riforestazione. Tra aceri campestri, carpini, frassini, pioppi, ma anche alberi da frutto come prugnoli selvatici e noccioli, sono state messe a dimora 1.100 piante, l’ultima parte di quelle previste per i "nuovi nati" nel biennio 2017- 2018. Complessivamente, negli ultimi 6 mesi sono stati piantumati 4.200 alberi in città, tra i quali 1.900 alla Bassona, 300 in Borgo Venezia, 900 in Borgo Roma, per una spesa complessiva di 230 mila euro. Nello stesso periodo il Comune ha piantato anche altre 450 piante ad alto fusto in diversi quartieri. Adesso, con il caldo, si ferma il lavoro di piantumazione e riprenderà in autunno, stagione adeguata all'operazione.



La scorsa mattina, a verificare il lavoro fatto negli ultimi giorni, il sindaco Federico Sboarina, l’assessore ai Giardini Marco Padovani e il presidente della quinta Circoscrizione Raimondo Dilara, insieme al vicepresidente Floriano Rossi. «Come promesso stiamo portando avanti una vera e propria riforestazione urbana, per incrementare il verde in ogni quartiere, specialmente nei quartieri in cui c'è maggior bisogno di agire per la qualità dell'aria. - ha detto il sindaco Sboarina - In questi anni ci siamo impegnati con numerose nuove piantumazioni, per mantenere il saldo sempre positivo. Ora stiamo predisponendo quelle del prossimo autunno, per i bambini nati nel biennio 2019-2020».

«Si tratta dell’ultima piantumazione di questa stagione, le prossime infatti riprenderanno dopo l’estate. - ha spiegato a sua volta l'Ass. Padovani - Nel frattempo stiamo pensando ad un accordo con il Consorzio di Bonifica Veronese, per far sì che il camminamento già presente all’interno di quest’area, in parte pubblico e in parte privato, possa essere fruibile da tutti. I residenti potranno così raggiungere in sicurezza il parco giochi senza dover passare dalla strada».