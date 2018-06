Anche l'Arena a disposizione degli alpini per l'adunata nazionale del 2020

Era stato annunciato più volte, nel raduno del Triveneto a Vittorio Veneto e in quello nazionale di Trento. Verona vuole ospitare l'adunata nazionale degli alpini del 2020 ed oggi, 22 giugno, ha formalizzato la sua candidatura, promettendo di aprire i cancelli dell'Arena per l'evento principale del raduno.

Questa mattina il sindaco Federico Sboarina ha incontrato il generale Roberto Genovese, presidente della commissione dell’Ana (Associazione nazionale alpini), che sta verificando i requisiti delle quattro città candidate: Verona, Rimini, Torino e Firenze. Erano presenti, oltre agli altri commissari, anche il vicepresidente vicario dell’Ana Alfonsino Ercole, il presidente della sezione veronese Luciano Bertagnola, il presidente della Provincia Antonio Pastorello e l'assessore al decentramento Marco Padovani. In sala Arazzi erano riuniti anche alcuni parlamentari veronesi, assessori e consiglieri regionali e rappresentanti delle forze armate.

Dopo 30 anni dall'ultima adunata nazionale a Verona - ha detto Sboarina - sarebbe davvero un grande orgoglio poter ospitare questo evento, che nel passato si è tenuto due volte tra le mura scaligere, nel '61 e nel '90. Oltretutto sarebbe un bellissimo regalo per la sezione veronese che nel 2020 festeggerà cento anni. Come amministrazione siamo pronti a garantire il massimo impegno nell'organizzare il raduno nazionale, e, per dimostrare l'interesse di Verona per questo evento unico nel suo genere, assicuriamo fin da ora la disponibilità del nostro più grande patrimonio: l'Arena. Sarebbe emozionante, infatti, che l'evento centrale della manifestazione si tenesse proprio all'interno dell'anfiteatro romano, un luogo di grande fascino e un'occasione indimenticabile per quanti parteciperanno all'adunata. La città intera si sta rendendo disponibile a collaborare, le istituzioni in primis, tra cui tutti i comuni della provincia, ma anche le categorie economiche e professionali. Allo stesso tempo la cittadinanza sta plaudendo questa candidatura, dimostrando grande entusiasmo e coinvolgimento. Abbiamo pensato anche agli alti valori etici di solidarietà degli alpini, coinvolgendo gli studenti veronesi sui temi della patria. Verona è pronta, con tutte le sue bellezze storico-artistiche e paesaggistiche ad ospitare gli alpini d'Italia.

"L'adunata degli alpini - ha detto il generale Genovese - non è solo l'evento annuale della nostra associazione ma una grande festa per tutti, al di là di ogni schieramento e pensiero. Ecco perché sono felice di vedere qui oggi i parlamentari e i rappresentanti della Regione. È davvero importante che nella città che ospita l'adunata tutti siano coinvolti, le istituzioni ma anche i cittadini. Come commissione, entro settembre, presenteremo le relazioni che stiamo predisponendo girando nelle città che si sono candidate, dopodiché, in ottobre, saranno i consiglieri dell'Ana ad esprimersi in merito".

"Verona è pronta a mettere in campo tutte le risorse di cui dispone, in termini logistici e organizzativi - ha concluso l'assessore Padovani - Come Comune stiamo già pensando di offrire i nostri spazi migliori, oltre all'Arena anche Teatro Romano e Gran Guardia, per gli eventi correlati. I bastioni, inoltre, potranno essere sfruttati per gli accampamenti, che sarebbero proprio nel cuore della città in una bellissima area verde. Per i parcheggi, oltre a quelli dello Stadio, abbiamo già contattato la fiera per assicurarci la loro massima disponibilità".