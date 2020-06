Doppia donazione di Verallia all'ospedale Mater Salutis di Legnago

Verallia è scesa in campo in favore della sanità veronese. L'azienda, che tra i suoi sei stabilimenti conta anche il sito di Gazzo Veronese, ha deciso di donare due attrezzature al reparto di pediatria e patologia neonatale dell'ospedale Mater Salutis di Legnago. Il primo apparecchio è un bilirubinometro neonatale, che permetterà al personale sanitario di misurare il livello nel sangue della bilirubina, avendo cura che non superi valori soglia determinando un colorito giallastro della pelle del bambino, spesso non visibile ad occhio nudo. Il secondo strumento è un ventilatore non invasivo, che permette ad alcuni neonati di affrontare nel miglior modo possibile il decorso post nascita.

«Queste apparecchiature, dono della squisita sensibilità di Verallia - ha affermato il dottor Federico Zaglia, direttore di pediatria e patologia neonatale del presidio ospedaliero di Legnago - ci permetteranno di prenderci cura di tutti i nostri piccolissimi pazienti nei primi istanti della loro vita, in maniera non invasiva. Nella scelta di questi strumenti è stata nostra cura prestare attenzione anche all’aspetto di sostenibilità economica, infatti, il bilirubinometro non abbisogna di materiale di consumo e il ventilatore utilizza lo stesso in dotazione per altre macchine già acquisite dalla nostra struttura».

«Siamo molto felici di supportare il Mater Salutis e di rendere più sereno il decorso post parto di molte mamme - ha aggiunto Alessandro Bocchio, direttore commerciale e marketing di Verallia Italia - È stato molto emozionante fare visita al dottor Zaglia in reparto e comprendere dalla sua viva voce l’importanza della nostra donazione. Questo ci permette, soprattutto in un momento così particolare, di confermare la nostra vicinanza al territorio della pianura veronese, che da molto tempo ci ha accolto e di cui ci sentiamo fieramente partecipi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'azienda ha stanziato anche una somma in favore dell'amministrazione comunale di Gazzo Veronese per acquistare dei materiali che consentano di riconfigurare gli spazi della biblioteca comunale e consentire alla popolazione di fruirne in tutta sicurezza.