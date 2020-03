Coronavirus e turismo, Veneto360 offre pubblicità gratis per un anno

Per un anno, pubblicità a costo zero. Sarà molto, sarà poco, ma almeno è un contributo donato a qualsiasi operatore veneto del turismo. L'offerta è del portale Veneto360, che da più di due anni si occupa di promozione turistica del Veneto via web.

«Stiamo tutti toccando con mano il drastico effetto negativo dovuto all'emergenza coronavirus ed in particolare il crollo del turismo specie nella nostra regione - scrive lo staff di Veneto360 - Dopo aver imparato come ci si lava le mani, ora bisogna rimboccarsi le maniche per il rilancio del turismo Veneto col fine di scongiurare il collasso totale del settore». E così, Veneto360 si mette a disposizione di tutti coloro che lavorano nel turismo, dando la possibilità di promuoversi per un anno gratuitamente. «Riteniamo che la priorità debba essere la riqualificazione della nostra regione agli occhi di chi ci ha etichettato come "untori" - conclude il gruppo che lavora al portale - Se non si provvede prontamente al rilancio turistico del Veneto con delle campagne massicce questa etichetta diventerà indelebile, e lo scenario economico sarà spaventoso. Il nostro è un contributo piccolo, ma è tutto quello che possiamo offrire per dare un esempio di collaborazione per il rilancio del turismo nel Veneto. E ci auguriamo che anche altre attività seguano la nostra iniziativa, ognuna a modo proprio».

E per diffondere l'iniziativa Veneto360 ha lanciato anche l'hashtag #rilancioturismoveneto.