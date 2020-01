Dall'Amarone al Vialone Nano, anche Verona entra nell'Atlante Qualivita 2020 di Treccani

È stato presentato a Roma l’"Atlante Qualivita - I prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani DOP IGP STG - Le bevande spiritose italiane IG", con l'intervento della Ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, del Coordinatore S&D ComAgri del Parlamento europeo Paolo De Castro e le relazioni di Cesare Mazzetti Presidente Fondazione Qualivita, Riccardo Ricci Curbastro Presidente Federdoc, Cesare Baldrighi Presidente OriGIn Italia, Massimo Bray Direttore generale Istituto della Enciclopedia Italiana e Mauro Rosati Direttore Fondazione Qualivita.

L'opera rappresenta una fotografia del panorama agroalimentare di qualità nazionale a Indicazione Geografica a cui il Veneto contribuisce con un totale di 94 prodotti DOP, IGP, STG e bevande spiritose IG tutelati e riconosciuti dall'UE. Il Veneto è tra i primi posti nella classifica delle regioni per numero di IG con una grande varietà di prodotti. Dai grandi formaggi come l’Asiago DOP e il Piave DOP, agli ortofrutticoli e cereali tipici tra cui il Radicchio Rosso di Treviso IGP e il Radicchio Variegato di Castelfranco IGP, Il Riso del Delta del Po IGP e il Riso Nano Vialone Veronese IGP. Tra le eccellenze di questo territorio spiccano i numerosi prodotti del comparto vitivinicolo: Prosecco DOP, Amarone della Valpolicella DOP, Conegliano Valdobbiadene – Prosecco DOP, Soave DOP e Gambellara DOP sono solo alcune delle 53 IG Wine del Veneto, territorio d’origine di alcuni dei vini più famosi al mondo. Come bevanda spiritosa IG si segnala, infine, la Grappa Veneta IG, testimone di una tradizione distillatoria secolare.

Presentazione Atlante Qualivita di Treccani 2020

Per la prima volta, Treccani accoglie la cultura delle Indicazioni Geografiche e dei prodotti tipici italiani all’interno del corpus delle sue opere con la pubblicazione della decima edizione dell’Atlante Qualivita, il primo e unico volume a livello europeo dedicato alle produzioni certificate. Un riferimento “enciclopedico” realizzato da Fondazione Qualivita, in collaborazione con OriGIn Italia e Federdoc, per affermare il ruolo delle filiere italiane di qualità come elemento della cultura nazionale, a fianco di un inestimabile valore economico per il Paese.

L’Atlante Qualivita si pone come sintesi profonda di una ricchezza variegata grazie a 860 schede prodotto, suddivise in tre sezioni: prodotti agroalimentari (299 schede), prodotti vitivinicoli (526 schede) e bevande spiritose (35 schede realizzate in collaborazione con Assodistil), che descrivono dettagliatamente ognuna delle eccellenze italiane tutelate come Indicazione Geografica, attraverso informazioni su metodo di lavorazione, storia, normative, caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei prodotti stessi. Un rinnovato strumento di conoscenza destinato agli italiani, da sempre predisposti ad essere consumatori consapevoli e attenti ai concetti di autenticità ed origine.