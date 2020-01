Veneto primo in Italia per qualità delle cure: «Una soddisfazione di squadra»

«Le scelte organizzative fatte e i continui investimenti in tecnologia hanno premiato. È una soddisfazione di squadra, una squadra che ringrazio tutta in una volta per lo straordinario lavoro quotidiano di grandi medici e dei loro team, di bravi infermieri, di tutti coloro che ogni giorno danno il loro contributo in corsia o dietro una scrivania. L’obiettivo comune è il bene dei cittadini, e oggi ci viene detto che lo abbiamo centrato in pieno».

È questo il commento del Presidente della Regione, Luca Zaia, alla notizia che il Veneto è al primo posto in Italia nella classifica delle Regioni che assicurano le migliori cure ai cittadini.

«Rispettare 33 parametri di qualità con 222 punti su 225 totali – aggiunge Zaia – significa erogare pressochè al 100% i Livelli Essenziali di Assistenza e rispettare la Costituzione, che li prevede come obbligo della sanità concepita in modo universalistico. È la promozione più grande, ma proprio per questo ci impone di lavorare per essere ancora più performanti, con altri progressi e investimenti in grandi tecnologie e sul personale sanitario.

La sanità veneta, grazie a tutti i suoi protagonisti – prosegue il Governatore – è evidentemente riuscita a passare dall’era analogica a quella digitale, in un settore in continua evoluzione, basti pensare all’incremento esponenziale della richiesta di prestazioni diagnostiche. Neanche tanto tempo fa, in un ospedale una Tac o una Risonanza Magnetica erano più che sufficienti, mentre oggi abbiamo ospedali che hanno, o ci chiedono, la seconda e la terza. La nostra risposta è sì, senza se e senza ma, e oggi l’Italia della salute ci dice che è la risposta giusta».