Venerdì Gnocolar a Verona, Jerry Calà a guidare il corteo mascherato

«Veronesi tuti mati» per il carnevale. Domani, 18 febbraio, «Il Villaggio del Carnevale» inaugura la sua settimana di eventi ospitando sul palco di piazza San Zeno, lo spettacolo di «Alberto Salaorni & Al-B. Band». Il gruppo veronese ha una tradizione ventennale e vanta oltre 1.500 serata sui palchi più prestigiosi d’Italia e d’Europa. Il concerto comincerà alle 21, ma dalle 18, il Villaggio aprirà con dj set e cucine pronte a ospitare chiunque abbia voglia di festeggiare e stare insieme. E dalle 23, si continua in piazza San Zeno con musica e dj set.

Ma è alle porte anche la sfilata del Venerdì Gnocolar. Carri, maschere e figuranti stanno scalpitando. È tutto pronto per l'edizione 490, che sul palcoscenico, a guidare il corteo mascherato, avrà Jerry Calà e il «Balena», cinque volte Papà del Gnoco, la prima ben sessanta anni fa. Una coppia che non passerà inosservata. E, per la prima volta, la tradizionale sfilata dei carri sarà aperta dal sindaco che, in costume, guiderà la cavalcata di Tomaso da Vico.

Il conto alla rovescia per venerdì 21 febbraio è partito. Le maschere la mattina saranno in visita in Provincia, in Prefettura e poi in Comune, dove il sire del Bacanal, per un giorno, sarà nominato primo cittadino. Alle 11, in piazza Bra, prenderà il via la «Gran gnocolada», con gnocchi per tutti negli stand vicini al Liston. Sarà inoltre possibile effettuare una visita oculistica gratuita nella clinica mobile di Fielmann.

La sfilata partirà alle 13.45. Sette chilometri di percorso, da piazza Bra a San Zeno, lungo i quali sarà possibile vivere e vedere il carnevale da vicino. Novità di quest’anno sarà la divisione del corteo in due parti. Prima sfileranno i 72 gruppi e figuranti a piedi, le 20 maschere provenienti da tutta Italia, le 8 bande musicali, di cui 3 straniere, e gli 8 carri storici. Dopodiché partiranno i 20 carri allegorici in concorso. Tutti potranno votare il preferito, dal 21 al 29 febbraio in tre locali di San Zeno: all'Hosteria Abazia, al ristorante Ai Piloti e al bar Al Canton. Il percorso prevede il passaggio del corteo da stradone Maffei e San Fermo, Lungadige Rubele, via Nizza, piazza Viviani, piazza Erbe, corso Portoni Borsari, via Adua, via San Michele alla Porta, via Diaz, corso Cavour, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, rigaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubio, piazza Pozza. L’arrivo sarà in piazza San Zeno dove fino a tarda sera la festa proseguirà all’interno del Villaggio del Carnevale, con musica e stand enogastronomici.

E gli eventi proseguiranno anche nei giorni successivi. Domenica 23 febbraio si terrà la prima edizione della «Grande cavalcata storica» con 120 cavalli che sfileranno in città, da piazza Arsenale, rievocando l'incontro tra Tomaso da Vico e Cangrande della Scala. Martedì 25 febbraio, ultimo giorno di carnevale, la festa si sposterà in Gran Guardia per il ballo in maschera «Magnifico Convivio».