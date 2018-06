Al via le vendite per i biglietti del 97° Arena di Verona Opera Festival 2019

Da venerdì 8 giugno sarà possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli della 97ma edizione dell’Arena di Verona Opera Festival 2019, in vendita a prezzo speciale fino al 24 dicembre 2018. In scena nella monumentale cornice dell’Arena di Verona dal 21 giugno al 7 settembre 2019 per 49 serate, il Festival lirico vedrà impegnati grandi artisti internazionali insieme ai complessi artistici e tecnici della Fondazione Arena di Verona e ai numerosi mimi e figuranti.

Una nuova produzione de La Traviata, l’opera più conosciuta e rappresentata in tutto il mondo, inaugurerà il Festival 2019, che propone in cartellone altri quattro pilastri del grande repertorio areniano: Aida e Il Trovatore, capolavori di Giuseppe Verdi come il titolo inaugurale, cui seguono Carmen di Georges Bizet eTosca di Giacomo Puccini. Non mancano due serate speciali, Plácido Domingo 50 Arena Anniversary Night dedicata ad uno dei più grandi interpreti dei nostri tempi che festeggia 50 gloriosi anni di carriera in Arena, e i celeberrimi Carmina Burana di Carl Orff che tornano ad arricchire il programma di un Festival unico al mondo.

Il Festival 2019 prenderà il via il 21 giugno alle ore 21.00 con un nuovo allestimento de La Traviata, tra i titoli più amati e fortunati del compositore di Busseto, che non mancherà di incuriosire e affascinare il pubblico internazionale dell’Arena di Verona per 11 serate. Repliche: 28 giugno ore 21.00 – 11, 19, 25 luglio ore 21.00 – 1, 8, 17, 22, 30 agosto ore 20.45 – 5 settembre ore 20.45.

Il 22 giugno sempre alle 21.00 si rinnova la tradizione che vuole Aida di Verdi, regina dell’Arena, debuttare la seconda sera del Festival e concludere la stagione estiva: per 16 date torna quindi nell’edizione storica curata da Gianfranco de Bosio dal 1982 con le coreografie di Susanna Egri, che ricrea la prima rappresentazione del 1913 nell’anfiteatro veronese. Repliche: 27 giugno ore 21.00 – 5, 9, 12, 21, 24, 28 luglio ore 21.00 – 3, 9, 18, 25, 28, 31 agosto ore 20.45 – 3, 7 settembre ore 20.45.

Terzo titolo verdiano del cartellone 2019 Il Trovatore, proposto per 5 serate dal 29 giugno alle 21.00 nello scenografico allestimento creato da Franco Zeffirelli nel 2001 per regia e scene, con i costumi di Raimonda Gaetani. Repliche: 4, 7, 20, 26 luglio ore 21.00.

Dal 6 luglio, ore 21.00, per 10 date è la volta dell’altra grande protagonista dei cartelloni areniani: Carmen di Bizet, nella nuova produzione che tra poco inaugura il Festival 2018. La sapiente messa in scena di Hugo de Ana, con le coreografie di Leda Lojodice, porta sul più grande palcoscenico lirico del mondo una storia senza tempo, raccontata coi colori del Novecento spagnolo. Repliche: 10, 13, 18, 23, 27 luglio ore 21.00 – 2, 24, 27 agosto ore 20.45 – 4 settembre ore 20.45.

Del grande regista, scenografo e costumista argentino è proposta anche l’acclamata produzione di Tosca di Puccini, che torna in scena dal 10 agosto alle 20.45 per 5 serate, nell’elegante e simbolica produzione nata nel 2006. Repliche: 16, 23, 29 agosto ore 20.45 – 6 settembre ore 20.45.

A completare il cartellone dell’Arena Opera Festival 2019 due eventi unici: il 4 agosto alle 20.45 Plácido Domingo 50 Arena Anniversary Night con la grande star della lirica mondiale Plácido Domingo che celebra i 50 anni dal debutto areniano con una serata speciale; quindi l’11 agosto alle 21.45 i complessi artistici areniani al gran completo riportano sul palcoscenico dell’anfiteatro veronese i Carmina Burana di Orff.

Non resta quindi che seguire l'Arena di Verona sul sito www.arena.it e sui canali social per scoprire tutti i dettagli e riservare il proprio posto per vivere la magica esperienza dell'Opera sotto le stelle anche per l'estate 2019!