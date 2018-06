Variante alla SS 12, sì al progetto di Anas. Zanotto: "La soluzione migliore"

Si accelerano i tempi per la realizzazione della variante alla Statale 12. La conferenza di servizi ha approvato all'unanimità questa mattina, 28 giugno, il progetto preliminare del tracciato che andrà da Isola della Scala a Verona sud, sciogliendo anche il nodo sullo svincolo dell'Alpo. Ora si potrà procedere con il progetto definitivo e quello esecutivo, con la valutazione di impatto ambientale nazionale e con l'appalto dei lavori.

Il tavolo si è riunito a Palazzo Barbieri e, delle 4 soluzioni proposte, ha scelto il progetto redatto da Anas nei mesi scorsi e osteggiato da un gruppo di cittadini e da Coldiretti. Il progetto prevede uno svincolo in via Ca' Brusà, che proseguirà fino ad una rotatoria in strada La Rizza, per terminare all'Alpo, con due rotonde che permetteranno il collegamento con la Tangenziale Sud ed un futuro allacciamento con il Quadrante Europa. Il progetto preliminare è completato dallo studio del traffico e dal quadro di raffronto tra i tracciati progettati negli anni, così come richiesto ad Anas dal Ministero delle infrastrutture e dal Comune di Verona.

La variante alla Strada Statale 12 verrà realizzata in un unico stralcio e costerà complessivamente 140 milioni di euro, soldi finanziati da Anas. L'opera prevede un tracciato di 14 chilometri, dei quali 1 e mezzo in trincea e 2 riqualificati, attraverso 5 comuni: Isola della Scala, Vigasio, Buttapietra, Castel d'Azzano e Verona. Altri 6 chilometri riguarderanno la viabilità complementare.

Questa mattina si sono seduti allo stesso tavolo Ministero delle infrastrutture, Regione Veneto, Veneto Strade, Anas, Autostrada A4 e i Comuni di Verona, Isola della Scala, Buttapietra, Vigasio e Castel d’Azzano. Oltre ai tecnici, erano presenti per la Regione Veneto l'assessore ai lavori pubblici Elisa De Berti, per il Comune di Verona il sindaco Federico Sboarina e gli assessori Luca Zanotto e Ilaria Segala, per i Comuni di Vigasio il sindaco Eddi Tosi, per Isola della Scala il vicesindaco Michele Gruppo, per Buttapietra il sindaco Sara Moretto e per Castel d'Azzano il sindaco Antonello Panuccio.

Oggi è una giornata storica - ha detto l'assessore regionale De Berti - Dopo 6 anni che si discute di progetto preliminare finalmente passiamo alla fase definitiva. Si tratta di una variante chiesta a gran voce dal territorio, la cui realizzazione è necessaria. La Regione Veneto due anni fa aveva già stanziato in bilancio le risorse per questa progettazione, circa 1 milione e 250 mila euro, e nel 2016 il Ministero aveva già accantonato le risorse a favore di Anas per la progettazione esecutiva, un altro milione e mezzo. È un'opera, la cui progettazione è totalmente finanziata, sulla quale non bisogna più perdere tempo e arrivare al 2020 con il progetto esecutivo e quindi l'appalto dei lavori.

"Il progetto scelto - ha spiegato Zanotto - garantirà una migliore vivibilità dei quartieri coinvolti, ma anche di tutta la città, che spesso gravita su Verona sud dove si concentrano i grandi poli economici, finanziari e commerciali. Lo studio del traffico presenta un miglioramento sostanziale della viabilità generale, reso possibile da questa nuova arteria collegata con la tangenziale. Ci siamo impegnati in questi mesi per accogliere le osservazioni che ci venivano presentate dal territorio; abbiamo chiesto, infatti, di inserire nella progettazione il raccordo con la zona sud della Genovesa, dove verrà realizzato il parcheggio scambiatore del filobus, e uno svincolo a nord di strada dell'Alpo che consenta un futuro collegamento con il Quadrante Europa e la Marangona".

Durante la conferenza di servizi - ha concluso Segala - abbiamo parlato anche delle istanze presentate dagli agricoltori, chiedendo di poter rivedere alcuni tratti del tracciato, proprio per rispettare i limiti e i confini delle proprietà dei terreni agricoli. Per quanto riguarda il progetto scelto, si tratta sicuramente della soluzione migliore, che ci permetterà di sviluppare anche l'area del Quadrante Europa e della Marangona e completare il collegamento con la mediana già prevista dal Pat.

Le istanze a cui si riferisce l'assessore Segala sono quelle che i consiglieri comunali e della quinta circoscrizione del PD hanno affidato agli assessori Zanotto e Segala.

Il desiderio è di una variante alberata, che preservi le Risorgive e con l'inedificabilità delle terreni limitrofi il tracciato - fanno sapere dal PD - Invitiamo a considerare lo svincolo di Ca' Brusà, l'unico collegamento con il quartiere di Cadidavid. La soluzione è interessante perché risponderebbe anche alla consistente logistica esistente nell'area ex-Biasi. Abbiamo perciò fatto notare che è assolutamente necessario riqualificare via Gelmetto e strada delle Trincee per evitare ulteriori imbuti. Importante inoltre considerare il collegamento tra Sacra Famiglia e Castel d'Azzano, oggi garantito dal cavalcavia di via Vigasio: qualora tale cavalcavia venisse precluso, diventerebbe necessaria la bretella prevista a nord-est della ex stazione ferroviaria di Cadidavid.

Più critici sono i consiglieri regionali e i consiglieri comunali di Verona del Movimento 5 Stelle.