Più tutela per la salute e per l'ambiente nella Verona dei prossimi 20 anni

Un grande mosaico, in cui inserire i vari tasselli necessari per la crescita e lo sviluppo della Verona del futuro, partendo da precise scelte politiche.

È la variante 29, il nuovo provvedimento urbanistico dell’Amministrazione, che scriverà la nuova visione della città pubblica, a partire dalla rigenerazione urbana, attraverso lo strumento del partenariato tra pubblico e privato. Ma ci sarà anche un’attenzione particolare a mura e forti, mobilità e sistema urbanistico e alla tutela dell’ambiente.

Un provvedimento che porta a compimento il lavoro appena concluso con la revisione alla variante 23. Rispetto alla versione originaria, la variante 23 rivista dall’Amministrazione Sboarina si caratterizza per una maggiore tutela della città pubblica, a cominciare dall’ex Arsenale, della collina e della aree a forestazione, oltre che per la diminuzione delle dimensioni commerciali e residenziali a favore di quella turistico-ricettiva.

Dal punto di vista delle cifre, rispetto alla precedente variante, il dimensionamento delle aree residenziali e commerciali viene ridotto rispettivamente del -35,57 % (41.577 mq) e del 19.35% (47.522 mq), mentre la parte direzionale cresce del 14,29 % (73.568 mq) e quella turistica del 29,97 % (72.850 mq). Per quanto riguarda l'ex Tiberghien e l'ex Manifattura Tabacchi, sono stati attivati gruppi di lavoro per approfondire le proposte di riqualificazione e riconversione

Ad illustrare gli obiettivi della nuova variante, che sono stati approvati nell’ultima giunta, è stato il Sindaco Federico Sboarina, insieme all’assessore all’Urbanistica Ilaria Segala e ai consiglieri di maggioranza.

“Questa è la ‘nostra’ variante urbanistica, con la nostra idea di città. Conterrà le linee di sviluppo per Verona dei prossimi 20 anni – spiega Sboarina -. Si parte da una prospettiva completamente ribaltata rispetto al passato, in cui è la politica ad indirizzare il futuro e a ricomporre la frammentazione della città attraverso una visione complessiva e condivisa.

Un mosaico che sarà composto da quegli elementi che riteniamo fondamentali e qualificanti per il territorio e per i suoi abitanti. Primi tra tutti, la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente, valori assoluti che contraddistinguono la mia Amministrazione e che, nel 2018, è impensabile possano diventare appannaggio di una corrente politica piuttosto che di un’altra”.

Più nel dettaglio l’assessore Segala, anche sul metodo di lavoro. “Siamo solo all’inizio di un percorso complesso. E’ già partito il tavolo di lavoro dell’Urbanistica, che sarà sicuramente affiancato da professionisti esterni, ma abbiamo bisogno del contributo di tutti, consiglieri comunali, realtà economiche e portatori di interesse della città per definire insieme cosa vogliamo per Verona. Dobbiamo ascoltare anche i privati, per valutare insieme progetti e relativi benefici per il territorio”.

I TEMI PRINCIPALI CHE SARANNO OGGETTO DELLA VARIANTE: