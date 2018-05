Variante 23, cinque circoscrizioni l'hanno bocciata. PD: "Non siano ignorate"

Cinque circoscrizioni su otto hanno bocciato la nuova Variante 23 del Piano degli Interventi del Comune di Verona, recentemente riformata dall'attuale amministrazione. Nel poco tempo che hanno avuto a disposizione per esprimere il loro parere, i parlamentini hanno espresso le loro posizione critica, anche se non vincolante nei confronti del Comune. E il Partito Democratico locale ha chiesto di non ignorare le richieste e le aspettative dei quartieri.

Nessuno nega le buone intenzioni di questa amministrazione con la riduzione del carico urbanistico, residenziale e commerciale, attuato con la rimodulazione - scrivono i consiglieri democratici - Quello che si vuol far presente è che la città più di un rattoppo urbanistico avrebbe bisogno di una programmazione urbanistica più ampia e lungimirante, adeguata ai tempi e che risponda finalmente ai reali bisogni del territorio e non alla massimizzazione del profitto dei proponenti. Questa rimodulazione è basata sul documento del sindaco precedente e ne ha ereditato limiti ed incongruenze. Nessuna valutazione del fabbisogno reale della città. Nessun obiettivo misurabile per aumentare la vivibilità dei quartieri. Per fare in fretta, l'amministrazione in carica ha pure trascurato di adeguare la variante alla normativa vigente che ci avrebbe risparmiato ulteriori urbanizzazioni in aree agricole e aree verdi. Ai consiglieri di circoscrizione non sono state neppure fornite le tabelle con le opere compensative e soldi pagati, necessarie per una valutazione più appropriata e puntuale. Da parte nostra ci auguriamo che nel passaggio in commissione e in consiglio comunale, l'amministrazione trovi la forza e il coraggio per corregge il tiro e venire incontro alle legittime richieste dei quartieri, proprio per questo ripresenteremo le proposte indicate dalle circoscrizioni finalizzate al miglioramento della Variante, avendo a cuore la nostra città e i suoi abitanti.