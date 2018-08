Vaccini, Tosi contro il Governo: "Di 'sto passo torniamo alla stregoneria"

Con il Salvimaio assistiamo a una deriva pericolosa e oscurantista anche in campo sanitario e scientifico . Il governo combatte e vuole screditare la scienza. Il governo è no-vax e mette a rischio la salute dei bambini. E, attenzione, questa battaglia ideologica contro i vaccini del Salvimaio non c'entra nulla con lo spirito della mia legge.

A scriverlo sui social network è l'ex sindaco di Verona ed ex assessore alla Sanità del Veneto Flavio Tosi, dopo le recenti mosse del Governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle, che hanno visto anche le dure prese di posizione da parte di alcune regioni.

Nel marzo del 2007, da Assessore alla Sanità del Veneto, scrissi e feci approvare la legge regionale che sospendeva l'obbligo vaccinale, tutt'ora in vigore.

Ma quella legge poggia sul vincolo di una soglia di quasi totale copertura di vaccinati e su una continua attività di comunicazione e informazione pro-vaccini. E fu condivisa dal mondo medico-scientifico e pediatrico.

C'era già un conflitto ideologico in atto e consapevoli che in Veneto era altissima la percentuale di vaccinati e matura la popolazione al riguardo, convenimmo che l'obbligo si poteva sospendere, non abolire, e che anzi così avremmo eliminato lo scontro con chi era contrario alle vaccinazioni.

Agimmo in perfetta linea con il modello delle altre legislazioni europee, a cui ci ispirammo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e il Veneto, grazie alla mia legge, continua a essere un modello europeo di copertura vaccinale.

Oggi il contesto all'interno del governo gialloverde è l'opposto. Il Salvimaio è proprio contrario ai vaccini, strizza l'occhio ai No-Vax e lancia all'opinione pubblica, e in particolare alle famiglie, un messaggio pericolosissimo per la salute dei bambini. Le si vuole convincere che la scienza sbaglia, si vuole screditare il mondo scientifico. C'è una vera e propria battaglia ideologica in corso.

Avanti di 'sto passo e torniamo alla stregoneria.