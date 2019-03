Vaccini, nessuna proroga sull'obbligo: alla materna o al nido solo con il certificato

Nessuna proroga è arrivata dal Ministero della Salute sui vaccini obbligatori e la possibilità di estendere l'autocertificazione, così a partire da oggi, 11 marzo, gli alunni potranno recarsi a scuola solamente muniti del certificato di vaccinazione, come stabilito dalla legge Lorenzin approvata nel luglio 2017 e tuttora in vigore. La legge ne prevede innanzitutto l'obbligo per gli iscritti agli asili nido e alle scuole materne, mentre sono previste modalità differenti per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori fino ai 16 anni.

Gli alunni dei 29 tra asili e scuole dell'infanzia comunali di Verona, e dei 30 paritari aderenti alla Fism, che non risultano vaccinati non potranno quindi entrare in aula, mentre quelli della fascia d'età da 6 a 16 anni potranno fare il loro ingresso a scuola. Ma in tutti e due i casi, dopo i colloqui e i solleciti delle Asl, se i genitori continueranno a rifiutarsi di adempiere all'obbligo, incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

Nel frattempo, riporta Ansa, è allo studio un nuovo provvedimento, che prevederebbe il cosiddetto 'obbligo flessibile'. Secondo quest'ultimo la vaccinazione è obbligatoria solo "in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell'immunità di gruppo", ossia della protezione indiretta che si ha quando la vaccinazione di una parte significativa di una popolazione tutela anche agli individui che non hanno sviluppato direttamente l'immunità. "Per chi non si presenterà a scuola con il certificato richiesto, applicheremo semplicemente la legge", ha detto l'Associazione Nazionale Presidi (Anp).