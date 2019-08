Vacanze in sicurezza: i consigli della Questura per scongiurare i furti in casa

È uno degli obiettivi primari della Polizia di Stato quello di garantire, anche durante il periodo estivo, la sicurezza dei numerosi cittadini che lasciano le proprie case per dirigersi verso mete turistiche. Sono i poliziotti di quartiere, gli agenti delle volanti, gli operatori in borghese, gli occhi sulla città delle forze dell'ordine, quelli che costantemente monitorano le aree cittadine, anche con l’intento di scongiurare lo spiacevole fenomeno dei furti in appartamento.

Oltre al monitoraggio costante e ad un’intensificazione dei servizi di prevenzione contro i reati predatori, occorre tuttavia, anche da parte del cittadino, adottare alcuni semplici accorgimenti, utili a prevenire eventuali intrusioni:

Evitare, per esempio, di far sapere che si sta partendo è una tra le prime regole per tutelarsi durante l’assenza da casa, fanno sapere dalla Questura di Verona. Pubblicare sui social network i programmi di viaggio, le mete e le date di rientro, può fornire ai malintenzionati tutti gli elementi utili per individuare il momento opportuno per introdursi in casa e fare incetta di beni.

Un altro consiglio è quello di sensibilizzare i vicini affinché sia mantenuta alta l'attenzione su rumori sospetti o su eventuali persone sconosciute che si aggirano nella zona. Nell'ambito dei rapporti di vicinato è utile anche chiedere ad un altro inquilino di prelevare con frequenza la propria corrispondenza dalla cassetta delle lettere al fine di evitare l'accumularsi di posta: un fattore spesso preso in considerazione dai ladri per capire se la casa è disabitata o meno.

Naturalmente non sono da sottovalutare gli aspetti inerenti la sicurezza dell'abitazione come l'installazione di porte blindate, di sistemi di videosorveglianza e antifurto.

È sempre meglio, quando ci si allontana da casa, non lasciare all'interno grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore.

Ad ogni modo, la Polizia di Stato consiglia di fotografare ogni bene che potrebbe essere oggetto di furto in modo da poter consegnare, al momento di un’eventuale denuncia, l’immagine dei beni rubati da inserire nella bacheca online. Questo servizio è stato appositamente istituito per contenere informazioni e foto di oggetti denunciati e/o ritrovati, in modo da rendere più agevole ai legittimi proprietari la ricerca tra i beni eventualmente sequestrati a seguito di indagini ed ottenerne la riconsegna.