Vacanze natalizie: Bollino Nero sulla A22 per chi si muove in direzione Nord

Un nutrito numero di viaggiatori è atteso sulla A22, nei giorni immediatamente successivi al Natale.

Le previsioni diffuse dall'Autostrada del Brennero, indicano bollino nero in direzione Nord per le mattinate (6-12) del 26, 28 e 29 dicembre, mentre per le mattinate del 27 e del 30, e i pomeriggi (12-18) dal 26 al 29, è prevista una situazione da bollino rosso.

Meno intenso il traffico atteso in direzione sud, con i pomeriggi del 26, 28 e 29 dicembre contrassegnati con il bollino rosso, mentre nelle altre principali fasce orarie il volume dei veicoli lungo l'arteria autostradale dovrebbe essere inferiore.

