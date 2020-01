Vacanze al mare in campeggio per le famiglie ad un costo contenuto

Venerdì 17 gennaio, aprono le prenotazioni per le vacanze in campeggio organizzate dall’Assessorato al Turismo Sociale.

L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie residenti nel Comune di Verona con almeno un figlio minorenne al momento della prenotazione.

L’iniziativa permette di trascorrere una o due settimane di vacanza nei mesi di giugno, luglio e settembre in case mobili all’interno di campeggi a 3 o 4 stelle, dislocati in varie località di mare in Veneto, Romagna, Toscana e Croazia. Visto il grande successo ottenuto dal progetto e il gran numero di richieste, per la prima volta quest’anno viene inserita come meta anche la Sardegna.

Le vacanze in campeggio per famiglie con minori permettono di organizzare ferie a costi contenuti. Il prezzo a settimana per ciascun alloggio varia da un minimo di 229 euro all’inizio di giugno ad un massimo di 399 euro a fine luglio.

Le case mobili hanno una superficie di circa 25 metri quadrati e sono composte da una cucina dotata di tutto l’occorrente per 6 persone (5 adulti e 1 bambino), una camera matrimoniale, una cameretta con 2/3 letti singoli e un bagno con doccia.

La località di soggiorno è da raggiungere con mezzi propri.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo Sociale – Tel. 045 8077472 – 8077056 – 8078635 – Fax 045-8078638 o scrivere una mail a vacanzefamiglie@comune.verona.it

Sarà poi necessario presentarsi in ufficio per perfezionare l’iscrizione con la presentazione della domanda e il versamento della caparra.