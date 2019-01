Chiude per dieci giorni l'uscita di Bricoman sulla Tangenziale Sud

A partire da lunedì 4 febbraio l’uscita della tangenziale all’altezza di Bricoman rimarrà chiusa al traffico per la durata di 10 giorni. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai tecnici di Acque Veronesi la realizzazione dei lavori di posa di un impianto di sollevamento reflui e di un tratto di nuova rete fognaria in via Mezzacampagna. Sarà garantito l’accesso ai residenti in quanto, né via Mezzacampagna, né le vie limitrofe alla tangenziale, subiranno modifiche alla viabilità.

Nella giornata di giovedì giovedì 31 gennaio, dalle ore 8.30 alle 13, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua nella frazione di Torretta a Legnago. Nelle stesse ore è previsto un intervento di manutenzione alla rete idrica. Sono stati affissi appositi avvisi in tutte le vie della frazione per informare residenti e attività commerciali dei disservizi.

È a disposizione degli utenti il numero verde 800734300, attivo 24 ore su 24.