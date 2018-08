Castelnuovo del Garda, l'università del tempo libero presenta i suoi corsi

Lunedì 27 agosto, alle 20.30, nella sala civica XI Aprile 1848, si terrà la presentazione dei corsi dell'anno accademico 2018-2019 dell'università del tempo libero di Castelnuovo del Garda, promossa e organizzata ormai da diversi anni dall'assessorato alla cultura del Comune e dalla biblioteca.

L'offerta quest'anno si arricchisce di alcune novità: il corso di shabby chic e quello per realizzare candele naturali o per imparare l'ornitologia o ancora un percorso sulla corretta alimentazione. Non mancano i consueti corsi di lingue, disegno, pittura, informatica e vela. E per chi vuole tenersi in forma, yoga (compreso il nuovissimo yoga della risata) ed attività motorie per ogni livello ed età. In programma corsi trimestrali, annuali, mini ed alcuni gratuiti.

Le lezioni del primo trimestre vanno dall'8 ottobre al 12 dicembre (con iscrizioni dal primo al 22 settembre) e dal 21 gennaio al 3 aprile quelli del secondo (con iscrizioni dall’8 al 15 gennaio). Non è richiesto alcun titolo di studio ma il versamento di una quota di partecipazione che va effettuata al momento dell'iscrizione. È previsto uno sconto del 10% dal secondo corso scelto.