Università dell'Educazione Permanente: via alle iscrizioni a settembre

Da lunedì 3 a venerdì 28 settembre sarà possibile iscriversi all’Università dell'Educazione Permanente del Comune di Verona, per l'anno accademico 2018/2019.

Anche quest'anno, l'offerta formativa proposta dall'Università è vasta e differenziata: gli insegnamenti hanno l'obiettivo di ampliare il bagaglio culturale ed intellettuale in diversi ambiti, dalle discipline scientifiche, letterarie, artistiche e giuridiche ai laboratori pratici di teatro, pittura, scultura, informatica e canto corale.

La domanda può essere presentata recandosi personalmente alla segreteria dell'Università al primo piano della sede di piazzetta Sant'Eufemia, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. È possibile anche iscriversi on-line, collegandosi al sito del Comune di Verona, sezione servizi-cultura.

Dal 27 agosto, al piano terra della sede di Sant'Eufemia dalle 9.30 alle 11.30, saranno disponibili i programmi per il nuovo anno, la domanda d'iscrizione ed il bollettino postale per il versamento della tassa d'iscrizione, pari a 50 euro.

Oltre al pagamento della quota d'iscrizione, per presentare la domanda è necessario aver compiuto 18 anni ed essere residenti nel Comune di Verona; non sono invece richiesti titoli di studio.

Coloro che si iscriveranno per la prima volta, inoltre, dovranno portare una fototessera.

L'iscrizione permette di frequentare tutti i corsi offerti, fino ad esaurimento dei posti a sedere nelle aule. Per i laboratori, invece, i posti sono limitati e si raccomanda dunque la prenotazione a partire dal mese di ottobre.

Per maggiori informazioni, è possibile telefonare al numero 045 8005659 o scrivere alla casella di posta uteep@comune.verona.it.