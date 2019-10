Orientamento dopo la laurea, al Polo Santa Marta la tre giorni di Univerò

Si è aperto questa mattina, 15 ottobre, la tre giorni di Univerò, il festival dell'orientamento post-laurea promosso dall'università di Verona e da Esu Verona. Ricco il programma di incontri e workshop per offrire ai laureati un'ampia panoramica sulle opportunità occupazionali.

Ieri si è tenuta l'anteprima con «Aspettando UniVerò», dove è stato presentato il libro Silicio di Federico Faggin e dove sono intervenuti la giornalista Isabella Bossi Fedrigotti, il patron di Masi Agricola Sandro Boscaini, Bruno Giordano di Confindustria Verona, Roberto Giacobazzi dell'università di Verona e Bonifacio Pignatti de L'Arena.

Oggi, l'apertura ufficiale del festival con i saluti istituzionali del rettore Pier Francesco Nocini, della presidente di Esu Verona Francesca Zivelonghi, dell'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan e del sindaco di Verona Federico Sboarina.

Per l'università di Verona, a presentare Univerò 2019 è stato Tommaso dalla Massara, presidente del comitato scientifico del festival. E a seguire si è tenuto l'incontro dal titolo «Ci salveremo? Università, lavoro e riscossa civica», una conversazione con Ferruccio de Bortoli condotta dal vicedirettore del Corriere del Veneto Massimo Mamoli.

Tutti gli appuntamenti in programma sono riportati qui e per tutta la giornata è a disposizione Coaching ESU4job, fondamentale per capire come definire il proprio obiettivo professionale, in che modo utilizzare efficacemente i social network e governare il processo di selezione, dal curriculum al colloquio.