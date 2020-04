Uniti per l'Orlandi dona mascherine e tute all'ospedale di Bussolengo

La presidente del comitato Uniti per l'Orlandi Anna Maria Pauciulo ha consegnato mascherine (ffp2 e chirurgiche) e tute al direttore dell'unità di medicina e al capo reparto dell'unità Covid-19 dell'ospedale di Bussolengo.

La consegna, avvenuta all'Orlandi alla presenza dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Bussolengo Silvana Finetto, è il frutto di una sottoscrizione interna al comitato, il quale aveva ricevuto notizie riguardanti la scarsità di dispositivi di sicurezza per il personale del nosocomio.

«In pochi giorni siamo riusciti a dare un piccolo ma fattivo contributo direttamente agli operatori - si legge nella pagina Facebook del comitato - Ma il nostro operato non si limita alla consegna dei dispositivi: quotidianamente cerchiamo di informare la popolazione, per quanto sia nelle nostre possibilità, di cosa possa offrire l'ospedale di Bussolengo in termini di servizi e denunciando l'inspiegabile alone di silenzio sull'Orlandi da parte delle autorità preposte. Un silenzio che, soprattutto in questi momenti, riteniamo dannoso per la cittadinanza».