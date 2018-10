«Una partita per Tommy», evento benefico organizzato da CuoreChievo

L'associazione CuoreChievo ha organizzato per martedì 16 ottobre una partita benefica per raccogliere fondi contro l'ittiosi. Il denaro raccolto sarà destinato a sostenere la produzione del farmaco necessario a questa malattia rara, per la quale ancora non ci sono rimedi risolutivi. La campagna di sensibilizzazione è stata avviata a Verona dal sindaco Federico Sboarina, dopo aver incontrato i genitori del piccolo Tommy, 5 anni, affetto da ittiosi lamellare.

«Una partita per Tommy» si disputerà fra la Chievo Legends e le All Stars del capitano Damiano Tommasi alle 17.30 al Bottagisio con biglietto di ingresso a 15 euro. Il ricavato andrà interamente devoluto alla causa.

Sono orgoglioso della nostra città - ha detto il sindaco Sboarina - perché risponde sempre attivamente quando ci sono cause importanti come questa. Qualche settimana fa mi sono impegnato con i genitori del piccolo Tommy a sostenere la raccolta fondi necessaria per il farmaco. Fortunatamente la ricerca ha già prodotto buoni risultati, adesso si tratta di trovare i fondi per la produzione del gel che aiuterebbe Tommy e tutte le persone come lui ad avere una quotidianità migliore. Siamo solo all'inizio, so che Verona farà anche molto altro.

E il presidente di CuoreChievo Alessandro Cardi ha aggiunto: «Qualsiasi disabilità non è mai veramente tale se la si guarda con occhi diversi. Nel caso di questa malattia ci sono soluzioni a cui vogliamo contribuire».

L'ittiosi è una malattia che nasce per la mancanza di un enzima e provoca la secchezza della pelle, che perde elasticità e impedisce di sudare. La ricerca realizzata dall'università tedesca di Munster è riuscita a creare un gel che permette di curare la malattia. La sperimentazione sugli animali ha già dato risultati positivi, ma ora sono necessari 2 milioni di euro per realizzare i prototipi della crema e circa 15 milioni affinché l'industria farmaceutica avvii la produzione. La distribuzione del gel rappresenterebbe un risparmio anche per il sistema sanitario nazionale che fornisce già i malati di altri farmaci non risolutivi.