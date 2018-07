L'amministrazione Sboarina ha compiuto un anno. Sindaco: "Orgoglioso"

È quasi un mese che periodicamente viene fatto un bilancio del primo anno da sindaco di Federico Sboarina. Si è partiti a metà giugno quando, nel tirare le prime somme, il primo cittadino aveva rilanciato l'opera del traforo delle Torricelle. Poi ci ha pensato il Partito Democratico a compilare la pagella di Sboarina, rifilandogli una bocciatura. Ma il giorno esatto in cui s'insediò la nuova giunta comunale di Verona è l'8 luglio. Quindi l'anno è ufficialmente passato ieri. E oggi ci ha pensato tutta l'amministrazione (sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza) a fare un sunto del primo anno di attività.

Sono orgoglioso e soddisfatto del lavoro fatto in questi mesi perché abbiamo messo le fondamenta per la realizzazione della città che abbiamo in mente e che nel 2017 i veronesi hanno votato - ha detto Sboarina - Non sono interventi spot senza visione complessiva, sarà invece una Verona internazionale e con uno sviluppo sostenibile in collaborazione con i privati. È stato un anno intenso, di revisione di tutto quello che abbiamo trovato. Il nostro metodo di lavoro sistematico non guarda ai grandi annunci ma si preoccupa di risolvere con iter corretti i problemi grandi e piccoli. L'adozione della revisionata Variante 23, la nuova Variante 29, la revoca del project per l'Arsenale e la sua ristrutturazione, il salvataggio di Fondazione Arena, la creazione del sistema museale unico, i Mobility Day, le trattative per il Central Park e l'accelerata per la Tav, il Filobus e la Variante alla Statale 12, l'avvio di decine di cantieri stradali e le migliaia di interventi sul territorio per garantire la sicurezza. Grazie a tutto questo sta prendendo forma la Verona per la quale noi tutti, sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza, abbiamo lavorato in questi mesi. Abbiamo l'obiettivo di una città che cresca ma resti a misura di cittadino, con un centro urbano vivibile, sicuro e più verde, allo stesso tempo un punto di riferimento nazionale e internazionale per la cultura, i grandi eventi e gli investimenti. Questo è quello che vogliamo continuare a fare, guardando ai bisogni dei nostri cittadini, in sinergia con le altre istituzioni, le aziende partecipate e le categorie economiche. Stiamo facendo ciò che realmente serve a Verona e ai veronesi, non quello che alcuni privati vorrebbero. La presenza di investitori sul territorio è fondamentale ma non accettiamo che ci dicano cosa fare, piuttosto che collaborino alla realizzazione del nostro progetto di sviluppo della città, quello che ci hanno chiesto i veronesi. Il prossimo anno sarà dedicato a far crescere quanto abbiamo seminato finora.

Il prossimo sviluppo della città, per l'attuale amministrazione, vuole tenere conto della vivibilità dei quartieri e della qualità della vita, attraverso ad esempio il bando per la riqualificazione di Veronetta, il Piano della mobilità urbana, il Piano eliminazione barriere architettoniche, le 15 nuove postazioni bike sharing, i Mobility Day e il futuro parco di Santa Teresa.

Rispetto alla precedente amministrazione, Verona ha un assessore alla cultura ed è stata espressa la volontà di candidare Verona quale capitale della cultura per il 2021. Nel frattempo è stata riaperta la Galleria d’Arte Moderna, con nuovi allestimenti e a breve verrà proposto un progetto di valorizzazione del cortile della Casa di Giulietta, per garantire esperienze di qualità ma anche la sicurezza dei visitatori. Avviato poi l'utilizzo dei fondi dell'Art Bonus per l'Arena, ben 14 milioni di euro. I mercatini di Natale del 2017 hanno registrato 4 milioni di presenze certificate, rispetto alle 70 mila del 2009. E sono stati avviati rapporti internazionali con Cina e Russia, partner importanti per Verona.

Dal primo sgombero all'ex manifattura tabacchi, effettuato qualche giorno dopo le elezioni, sono stati portati a termine migliaia di interventi da parte degli agenti di polizia municipale, con sgomberi, pattuglioni notturni, retate e mappature dei luoghi più a rischio degrado e insicurezza. Sono stati 40mila gli interventi della polizia municipale e quasi 300mila i verbali al codice della strada. È stata portata a temine la più grande operazione di controllo delle attività commerciali di Veronetta degli ultimi dieci anni; scoperte centinaia di migliaia di euro di evasione della tassa di soggiorno; installate telecamere; messi in rete i semafori per il passaggio in sicurezza delle ambulanze; implementata la tecnologia per fermare i veicoli in circolazione non in regola (Giano2). Identificate 6mila persone e controllati 154mila veicoli. Un lavoro costante al tavolo del comitato per l’ordine e la sicurezza ha permesso di affrontare tempestivamente alcune emergenze, come quella della neve con la chiusura scuole e del rispetto della circolare Gabrielli per la sicurezza degli eventi. Inoltre, è stata fatta l’ordinanza di chiusura per il negozio etnico di via del Carretto, a seguito delle segnalazioni dei cittadini.

Con lo sblocca scuole sono stati destinati 4 milioni di euro alla riqualificazione degli edifici scolastici. Inoltre sono partiti la demolizione della scuola di Parona e i lavori in quella di Avesa. Altri 4 milioni di euro sono stati recuperati per i cantieri stradali, avviati in diverse circoscrizioni, che permetteranno la sistemazione delle strade, dei marciapiedi e della segnaletica. È stata aperta la nuova piazza Indipendenza; inaugurato il parcheggio dell’Arsenale fermo da decenni; sostituita la cabina elettrica dell’Arena; avviati lavori fondamentali come quello per lo scolo dell’acqua piovana a Porta Borsari che, a breve, verrà fatto anche a Veronetta. Con Fondazione Cattolica è iniziato un confronto per il recupero degli immobili storici.

Il Comune di Verona nell’ultimo anno ha aderito ad Avviso Pubblico e ha firmato il protocollo per la legalità. È stata avviata una gestione trasparente a partire dalle piccole cose, mettendo a disposizione di tutti gli amministratori atti e documenti. Palazzo Barbieri è stato aperto al pubblico, registrando centinaia di presenze, e da qualche mese la visita guidata gratuita è anche in lingua inglese. Una gestione trasparente è stata decisa anche per le gratuità in Arena, biglietti di extralirica che sono riservati al Comune e che dall'anno scorso sono venduti e il ricavato è versato al capitolo "Nuove povertà".

Prosegue l'iter per la fusione tra Agsm e Aim, sospeso invece il project financing di Amia ed effettuate le stabilizzazioni del personale in Agec. Atv ha registrato un bilancio da record con 3,2 milioni di utile e ha acquistato 67 nuovi mezzi. Veronafiere ha siglato una new.co con Parma, insieme rappresentano il primo organizzatore diretto di rassegne dedicate al settore agricolo e agroalimentare in Italia. Portato avanti un tavolo di coordinamento con tutte le aziende partecipate per una migliore sinergia in termini di scelte strategiche, razionalizzazione e ottimizzazione dei risultati.

È stata avviata la fase sperimentale del Fattore Famiglia e proprio in queste settimane si stanno raccogliendo i dati per una rimodulazione della metodologia di valutazione dei parametri Isee, per una più corretta redistribuzione alle famiglie delle prestazioni sociali agevolate. Grazie ad una gestione attenta, non sono emerse criticità durante l’anno per quanto riguarda il sociale. È stato attivato il servizio per il Reddito di Inclusione, misura nazionale di contrasto alla povertà.