Ospedale di Malcesine, Ulss 9: «Fiduciosi nella risoluzione dei problemi»

La direzione generale dell'Ulss 9 Scaligera precisa di essere consapevole delle problematiche esistenti all'ospedale di Malcesine ed è fiduciosa nella loro risoluzione.

Oggi, 18 gennaio, con una nota ufficiale, l'Ulss veronese ha fornito una prima risposta all'interrogazione presentata dalla consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon sul nosocomio gardesano. L'azienda socio-sanitaria scaligera è forte delle rassicurazioni offerte dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, durante la sua visita a Malcesine dello scorso novembre, ed ha chiesto alla Regione un finanziamento per sistemare il padiglione A dell'ospedale. «L'istruttoria della pratica è in corso e sono state avute rassicurazioni sul buon esito della stessa», si legge nel comunicato diffuso dall'Ulss 9.