Più accessibile e interattivo, è il nuovo sito internet dell'Ulss 9 Scaligera

Era online da circa un anno, ma solo dall'inizio di questo mese di ottobre è diventato l'unico sito internet dell'Ulss 9 Scaligera. In questo 2018, infatti, oltre a www.aulss9.veneto.it erano rimasti attivi anche i siti internet delle vecchie Ulss 20, 21, 22, le quali erano stato unificate con la riforma regionale delle Ulss. Ora, i vecchi siti delle Ulss reindirizzano tutti ad un unico portale, in cui sono stati recuperati ed aggiornati servizi ed informazioni dei siti delle vecchie Ulss e sono state aggiunte le prime nuove funzionalità. In sostanza, non è stato fatto un copia e incolla dei vecchi siti, ma è stato creato un portale nuovo, continuamente aggiornato, dove i cittadini potranno navigare agilmente per trovare ciò che cercano. Il cuore pulsante del nuovo sito è infatti il motore di ricerca interno, che permette di trovare velocemente qualsiasi contenuto.

La prima novità introdotta dal nuovo sito della Ulss 9 è l'interattività. Il cittadino potrà richiedere informazioni comunicando direttamente con l'ufficio relazioni con il pubblico e potrà inviare anche segnalazioni in modo del tutto anonimo. In futuro, il sito sarà poi sviluppato per migliorare l'intranet, ovvero la comunicazione interna tra i vari operatori dell'Ulss. In più, è in fase di realizzazione anche una web tv, con cui comunicare le novità dei servizi e fornire informazioni utili per la salute.

Il sito è pensato principalmente per i cittadini. Ha una grafica di facile lettura, finalizzata a semplificare al massimo la navigazione. La homepage è stata progettata in base ai dati di navigazione, così da rendere subito individuabili quelle informazioni maggiormente richieste dagli utenti. È flessibile e si adatta alle dimensioni del dispositivo su cui la si guarda, così i contenuti vengono proposti in modo chiaro sia a chi accede dal computer di casa sia a chi accede da smartphone e tablet. Il portale è stato progettato in linea con le direttive più attuali nel campo del web design e permette un accesso immediato a tutte le principali informazioni, con un focus sui servizi online a disposizione (scarico referti, certificati di esenzione, modulistica e altro).

La pagina principale del sito, la home page, contiene contenuti specifici che riguardano informazioni pratiche. Sono ben visibili poi i percorsi per l'accesso ai servizi, il calendario degli appuntamenti, le principali normative e i link utili. All'interno del sito, sono poi presenti schede sintetiche sulle nuove unità operative, in modo che gli utenti possano sapere come raggiungere e conoscere tutti i servizi delle varie strutture della Ulss 9 Scaligera.

Ampio risalto in home viene dato anche alla comunicazione, con le ultime news, video e info su campagne di promozione della salute. Sono visibili anche i supporti multimediali attivati, i social media e le pagine Facebook dell'azienda e del direttore generale Pietro Girardi.

Durante la presentazione ufficiale del nuovo sito, la coordinatrice del sito web aziendale Daniela Fasoli ha fornito alcuni dati sugli accessi, i quali sono in crescia. «Gli utenti da gennaio a settembre 2018 sono cresciuti de 130,62% rispetto allo stesso periodo del 2017 - ha detto Fasoli - La media degli accessi di settembre è stata di 80mila, mentre la media di quest'anno finora è di circa 50mila e quella dell'anno scorso è stata circa di 25mila accessi ai diversi siti delle Ulss».

Per realizzare e sviluppare questo sito l'Ulss non ha speso un centesimo.

A precisarlo è stato il direttore Pietro Girardi, seduto al tavolo con Davide Briganti e Francesca Pozza della Meneghini & Associati, l'agenzia di comunicazione che si è occupata del nuovo sito e che si è affidata all'azienda Mys di Michele Pasqualotto per lo sviluppo della piattaforma web e dei servizi collegati. Tutti i costi sono stati interamente assorbiti dalla raccolta pubblicitaria presente all'interno delle strutture ospedaliere.

