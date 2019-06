Ulss 9 Scaligera e Aoui ottime pagatrici, saldano le fatture in anticipo

Le aziende sanitarie del Veneto sono ottime pagattrici e in quasi tutti i casi pagano i debiti verso i fornitori in anticipo rispetto alle scadenze contrattuali.

Nel report ministeriale che individua i 500 enti maggiormente virtuosi in Italia sotto il profilo dei pagamenti, le Ulss venete sono tra i migliori. I dati relativi all'andamento dei pagamenti ai fornitori, da parte delle aziende sanitarie del Veneto, evidenziano una buona performance di pagamento, confermata anche dal feedback dei fornitori, già dal 2016. La provvista finanziaria garantita alle aziende sanitarie risulta stabile e ampiamente sufficiente per la copertura delle esposizioni aziendali.

Nel 2018, tutte le aziende presentano un indicatore di tempestività dei pagamenti negativo, ciò significa che i pagamenti avvengono mediamente entro il limite dei 60 giorni delle fatture. Nel Veronese, l'indice di tempestività migliore ce l'ha l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, seguita dalla Ulss 9 Scaligera.

Ogni tre mesi, poi, Azienda Zero monitora l'indicatore di tempestività dei pagamenti confrontandolo con il feedback sulle tempistiche medie di pagamento riscontrate dalle associazioni di categoria dei principali fornitori del sistema. E i dati forniti dalle aziende sono coerenti con quelli indicati dai fornitori.

Nel 2019 gli obiettivi di efficienza finanziaria assegnati ai direttori generali sono stati ulteriormente affinati e resi sfidanti, prevedendo tolleranza zero nei confronti delle aziende che superano i 60 giorni per procedere al saldo delle fatture al fornitore. Gli unici casi esclusi sono le fatture in contestazione, per le quali i termini di pagamento vengono sospesi fino alla risoluzione della criticità riscontrata nell'ambito dei sistematici controlli a garanzia della regolarità delle forniture di beni e servizi, nel rispetto degli obblighi contrattuali.