Questura di Verona express, passaporto in meno di un mese e senza code

Scatta lunedì 4 febbraio l'ultima novità dell'ufficio passaporti della questura di Verona. «Un miglioramento del servizio, per andare incontro alle esigenze dei cittadini», ha spiegato il primo dirigente della polizia amministrativa Paolo Guiso.

In sostanza, l'ufficio passaporti scaligero da lunedì riuscirà a garantire un appuntamento per la richiesta di rilascio del passaporto entro 15 giorni e questo consentirà ai cittadini di ottenere il documento in meno di un mese (circa 28 giorni). Un passo avanti che permetterà all'ufficio di migliorare ancora le sue performance. Nel 2018, sono stati infatti rilasciati dalla questura di Verona più di 37mila passaporti, mentre nel 2017 i rilasci erano stati inferiori alle 30mila.

Per ottenere il passaporto è necessario presentare in questura la domanda con i documenti necessari. Per organizzare le richieste è stato attivato un servizio di prenotazione online. I cittadini, direttamente da casa, possono scegliere il giorno e l'ora preferita per essere ricevuti dall'ufficio passaporti, senza così perdere tempo in lunghe file. E per ottimizzare ancora di più i tempi, il consiglio è di arrivare all'appuntamento già provvisti della documentazione che serve per ottenere il passaporto.

È possibile prenotarsi online al mattino a partire dalle 9 e fino a qualche tempo fa era possibile che i posti prenotabili messi a disposizione per un giorno si esaurissero in una mattinata e fosse così necessario aspettare il giorno successivo per prenotarsi. Da lunedì, questo imprevisto non ci dovrebbe più essere, o al limite sarà molto raro, perché ogni giorno saranno messi a disposizione almeno ottanta prenotazioni. Questo significa che almeno ottanta cittadini ogni giorno potranno prendere appuntamento per richiedere il passaporto. Una nuova organizzazione che dovrebbe permettere a tutti di ottenere un appuntamento nel giro di due settimane e una volta fatta la richiesta bisognerà solo attendere i tempi tecnici necessari per la concessione del passaporto.

Un bel risparmio di tempo per i cittadini che non dovranno più presentarsi in questura e attendere il proprio turno per essere ricevuti. Basterà presentarsi nel giorno e nell'ora concordati online per inoltrare la richiesta e attendere così il proprio documento. «Questo non vuol dire che non tratteremo più le emergenze - ha spiegato il dirigente Guiso - Se un cittadino ha bisogno di un passaporto in tempi brevissimi e ci porta in questura delle motivazioni valide per tale urgenza, siamo disponibili anche a rilasciare il passaporto anche a vista. Nella maggior parte dei casi, però, questa urgenza non c'è e quindi è meglio prenotarsi per tempo e seguire la procedura ordinaria per la richiesta di passaporto. Restiamo poi sempre a disposizione per qualunque chiarimento e per rivolgerci delle domande consiglio di inviarci delle e-mail. Può capitare, infatti, che telefonando ai nostri uffici la linea non sia sempre libera. Con le e-mail è possibile, invece, ricevere una risposta tempestiva».