Alta velocità, deputata 5 Stelle sceglie un locale espropriato come ufficio

Francesca Businarolo, deputata veronese del Movimento 5 Stelle, ha scelto dove insediare il suo ufficio parlamentare. La parlamentare 5 Stelle è stata eletta nel collegio di Villafranca, collegio di cui fa parte anche il territorio di Castelnuovo di Garda. E proprio a Castelnuovo ha trovato lo spazio per il suo ufficio, ma in un locale decisamente particolare. Si tratta infatti di una casa che dovrebbe essere espropriata a causa dei lavori dell'Alta Velocità tra Brescia e Verona. Ed è la prima volta che un deputato veneto compie questa scelta.

È un dovere dei parlamentari essere presenti sul territorio - ha affermato Francesca Businarolo - Durante la campagna elettorale ho incontrato moltissime persone del collegio di Villafranca, inclusa l'area del basso Garda, minacciata dalla tratta Brescia-Verona, di prossima realizzazione, dopo il via libera del Cipe. Ho seguito l'esempio di alcuni miei colleghi bresciani della precedente legislatura, confidando di dare un aiuto concreto ai tanti cittadini che, ormai da molti anni, spesso inascoltati, sono in prima linea contro un'opera dannosa per l'ambiente, costosa per le tasche dei cittadini e inutile per gli utenti, in particolare per i pendolari che devono fare i conti con biglietti sempre più esosi e un servizio di trasporto locale sempre più scadente.