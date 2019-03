Ucei e Comunità ebraica di Verona: «No ad una Piazza Almirante»

Abbiamo appena celebrato gli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali ribadendo con forza la necessità di radicare in ogni aspetto del nostro agire questa memoria così dolorosa del nostro Paese e del fascismo, assumendosi tutti le responsabilità per quanto avvenuto e adoperandosi affinché giustizia sia fatta, quanto meno sul piano conoscitivo. L'intitolazione di una strada in una città è un atto commemorativo che troveremo dinanzi a noi ogni giorno e dovrebbe ispirarsi all'esatto contrario: affermare il contributo di chi ha combattuto e affermato i valori delle libertà oggi sancite nella Costituzione.