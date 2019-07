Festa d'Estate a Bussolengo, già tutto esaurito per la cena in corso Mazzini

In poco più di una settimana di prevendite è già tutto esaurito per Cenando in Mazzini.

È stato l'assessore alle manifestazioni e alla promozione del territorio del Comune di Bussolengo Massimo Girelli ad annunciare che il prossimo 1 agosto la Festa d'Estate si aprirà con più di cinquecentro commensali, i quali hanno già prenotato un posto per le tavolate che saranno allestite in corso Mazzini.

Per il secondo anno consecutivo, l'amministrazione comunale ha organizzato una cena a base di pesche a cielo aperto nella via più importante del centro storico bussolenghese. E per il secondo anno consecutivo grande sarà la partecipazione. «Un grandissimo risultato, con partecipanti che arriveranno anche da fuori paese - ha commentato Girelli - Questo dimostra che le tante iniziative di promozione del territorio che stiamo facendo da un anno a questa parte stanno funzionando. Bussolengo si sta ritagliando un importante ruolo da protagonista all'interno del calendario degli eventi della provincia di Verona. Questo grazie anche al gran gioco di squadra tra amministrazione, associazioni e realtà produttive e commerciali del paese».

Questo il menu per la cena di giovedì 1 agosto, che comprende le due novità di quest'anno: il menu per i bambini e il menu vegetariano, per dimostrare un'attenzione per tutti.

Gallery