«Tutti diversi nessuno escluso» per superare i pregiudizi sulla disabilità

Superare i pregiudizi nei confronti della disabilità e scoprire il valore della bellezza nel diverso. È questo l'obiettivo di «Tutti diversi nessuno escluso», evento in programma venerdì 6 dicembre, alle 20.45, in Gran Guardia a Verona.

Durante la serata, promossa in occasione della Giornata internazionale della disabilità, oltre ad una sfilata di moda e a spettacoli di teatro e musica, saranno proposti momenti di riflessione con interventi dell'atleta e modello Riccardo Cotilli, vittima di un incidente in cui ha perso un arto, e Annalisa Paganini che, nonostante sia affetta da sclerosi multipla, continua a dipingere sorreggendo il pennello con la bocca.

Collegato all'evento il concorso per le scuole «Finalmente ti avvicino». Un'opportunità di riflessione sui temi dell'inclusione e dell'accessibilità, sui quali i ragazzi saranno chiamati a sviluppare specifici progetti didattici.

La disabilità va guardata in modo completamente diverso - sottolinea l'assessore ai servizi sociali Stefano Bertacco - Per questo la serata, che unisce una parte di intrattenimento a una di riflessione, è dedicata anche a coloro che disabili non sono, con l’obiettivo di rimuovere i limiti di chi vede nella disabilità solo ostacoli insuperabili. L'obiettivo è quello di abbattere barriere inutili, favorendo l'accessibilità e la vita di relazione di tutti.

«La serata - ha aggiunto la presidente della consulta comunale della disabilità Roberta Mancini - vuole essere un'opportunità per far riflettere e guardare con occhi diversi la disabilità. Puntiamo a restituire alla disabilità un'immagine e un ruolo più reale e coerente, meno legato a stereotipi e pregiudizi che creano solamente ostacoli nella vita di relazione fra le persone».