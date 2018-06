Turismo sociale, vacanza stancante a Cefalù per un gruppo di veronesi

Partenza in pullman da Verona il 2 giugno alle 4 del mattino, direzione aeroporto di Malpensa. Poi, con l'aereo fino a Catania e ancora col pullman da Catania fino a Cefalù. Un viaggio che definire stressante è dire poco, soprattutto per una compagnia di anziani che da qualche anno sfrutta le occasioni offerte dal Comune di Verona nell'ambito del turismo sociale. Solo che rispetto agli anni scorsi, il viaggio di andata e quello di ritorno per Cefalù sono stati molto più complicati per la comitiva, la quale ha deciso di lamentarsene formalmente con il Comune. Su un totale di 65 partecipanti, ben 63 hanno sottoscritto una email, inviata all'assessore Stefano Bertacco, al sindaco Federico Sboarina e al dirigente del turismo sociale.

A nome del gruppo ha parlato Claudio Bertini, che anche sul quotidiano L'Arena ha raccontato l'odissea vissuta dalla comitiva di anziani. Le modalità per partecipare alla vacanza a Cefalù non erano cambiate: prima il pagamento di una caparra e poi il saldo. Bertini ha però spiegato che, rispetto agli scorsi anni, al gruppo non è stato dato il programma del viaggio quando hanno pagato la caparra, bensì quando hanno pagato l'intera vacanza. Gli orari e le modalità di partenza da Verona per l'andata e da Cefalù per il ritorno sono state giudicate improponibili per un gruppo di anziani, i quali però non potevano più tirarsi indietro, altrimenti avrebbero perso i soldi ormai versati. E quindi, alla fine, il gruppo è andato in vacanza, ma il tutto non è stato rilassante come negli scorsi anni. E per Claudio Bertini, non è possibile organizzare viaggi così stancanti per uomini e donne della terza o quarta età.