Tuffo di Capodanno: a Peschiera prima edizione, a Brenzone la 31esima

Il tuffo di Capodanno sta diventando una tradizione a Bardolino, dove la società di canottaggio ha organizzato ieri, 1 gennaio, la quarta edizione con quasi centro partecipanti. Ma in altri comuni gardesani, lo stesso appuntamento goliardico si ripete da più di trent'anni, oppure ha mosso ieri il primo passo.

A Peschiera del Garda, ieri, si è tenuta la prima edizione edizione del tuffo di Capodanno, ribattezzato «Mezzogiorno di Fuoco». Appuntamento alle 12 in piazzetta San Marco dove una decina di temerari si è tuffata nelle acque del Garda. E con l'intento, anche in questo caso goliardico, di rendere più fredda l'acqua, prima del tuffo è stata rovesciata nel lago una secchiata di ghiaccio. In ogni caso, il lago di Garda non avrebbe avuto bisogno di ghiaccio perché la sua temperatura difficilmente superava i dieci gradi.

L'iniziativa ha avuto lo scopo benefico di raccogliere fondi per le popolazioni venete colpite dal maltempo di inizio novembre.



(I tuffatori di Capodanno a Garda)

La tradizione più lunga riguardante il tuffo di Capodanno nel Garda spetta però a Brenzone dove ieri l'appuntamento si è ripetauto per la 31esima volta. E tra i partecipanti più affezionati di questa manifestazione c'è anche l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Per lui, quello di ieri, è stato il tuffo di Capodanno numero sedici, anticipato anche dal getto in acqua di un bel pezzo di ghiaccio. Dopo il tuffo, Tosi ha nuotato un po' e poi è uscito dall'acqua. «Certe abitudini non cambiano, finché il fisico lo permette», ha commentato poi su Facebook, pubblicando il video del suo tuffo e delle sue bracciate nel Garda.

Insieme a Tosi, un cinquantina di coraggiosi ha sfidato il freddo con un bel bagno nel lago. I partecipanti più giovani avevano 10 anni, mentre il più anziano 72.

