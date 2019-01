A processo per truffa, aveva finto di essere il sindaco di Noale Celeghin

C'era anche lui, Michele Celeghin, all'epoca dei fatti (2012) sindaco del comune veneziano di Noale, ieri, 29 dicembre, in tribunale a Verona a deporre in un caso di truffa, che vede come vittima un cittadino veronese, iniziali M.M., mentre l'imputato è un 43enne, iniziali A.S.. Quest'ultimo si sarebbe creato su internet una falsa identità, facendosi passare come Michele Celeghin, per comprare senza pagare un'automobile messa in vendita da M.M. su di un sito di annunci.

Come scrive Laura Tedesco sul Corriere di Verona, Celeghin è dovuto intervenire in aula per confermare di essere completamente estraneo ai fatti. L'ex primo cittadino veneziano non era a conoscenza del presunto raggiro, né tantomeno conosceva A.S..

La vittima ha poi raccontato la sua versione dei fatti. Lui avrebbe messo in vendita un'auto e ha ricevuto un'offerta di 25mila euro da un utente che si presentava come Michele Celeghin. A ritirare la macchina è andato un complice, attualmente non identificato, il quale aveva detto di chiamarsi Andrea Celeghin e di essere un parente di Michele. Lui era stato delegato dall'acquirente al ritiro dell'auto.

Ma oltre alla testimonianza della vittima, ci sono anche i risultati delle indagini, che spiegherebbero i dettagli della truffa. A.S. avrebbe usato un carta d'identità e un codice fiscale falsi per copiare l'identità di Celeghin e poi avrebbe falsificato anche l'assegno circolare con cui avrebbe dovuto pagare l'automobile al momento del passaggio di proprietà. Solo dopo il passaggio, la vittima si è resa conto che l'assegno era falso, ma intanto il complice era già sparito con l'auto.