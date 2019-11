L'iconico truck Coca-Cola arriva a Verona per un Natale al fianco del Banco Alimentare

Per celebrare i 30 anni di attività di Banco Alimentare, che dal 1989 recupera e distribuisce in Italia le eccedenze alimentari, Coca-Cola sarà al suo fianco con il progetto "Condividi la magia del Natale", un invito a riscoprire lo spirito di questo periodo dell'anno e l'importanza di condividere gesti di generosità. L'iconico truck Coca-Cola farà tappa anche a Verona il prossimo sabato 7 dicembre, oltre che a Milano, Roma, Palermo e Napoli. Nelle cinque città italiane che ospiteranno il "Coca-Cola Christmas Village" tutti potranno incontrare Babbo Natale, ascoltare il coro Gospel, addobbare l'albero di Natale con i propri pensieri e lasciarsi trasportare dal gioco di specchi di un'infinity room a tema natalizio.

Il villaggio sarà anche l'occasione per fare qualcosa per gli altri, con il "Coca-Cola Christmas Market", un mercatino solidale di gadget Coca-Cola, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Banco Alimentare. Grazie a questo progetto, verranno anche raccolti e distribuiti un milione e mezzo di pasti e organizzate quattro cene sociali nei magazzini del Banco Alimentare di Verona, Roma, Napoli e Palermo per offrire un momento speciale alle persone in difficoltà. Inoltre Coca-Cola sarà al fianco di Banco Alimentare durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, dove anche i dipendenti dell'azienda daranno il loro contributo come volontari. Un gesto di generosità per dare concretezza al messaggio #BabboNataleSeiTu.

«La collaborazione con Coca-Cola - racconta Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare - ci permette di far vivere lo spirito del Natale a milioni di persone rendendo questo periodo dell'anno un po' più speciale anche per chi attraversa un momento di difficoltà". Il progetto verrà raccontato anche dal tradizionale spot Coca-Cola di Natale, on air dal 24 novembre sulle principali emittenti televisive, che invita tutti a sentirsi Babbo Natale e a compiere gesti di generosità».