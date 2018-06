La troupe di National Geographic a Bardolino tra enogastronomia e bellezze

Bardolino si conferma meta ambita per le troupe televisive internazionali: non solo per la bellezza paesaggistica ma anche per le eccellenze enogastronomiche del suo territorio. Da Venezia è approdata nei giorni scorsi sul Garda la troupe di National Geographic con il produttore dello show televisivo “La dolce vita con David Rocco”. Programma che va in onda sul canale Nat Geo People in più di 150 paesi e ha come protagonista uno chef canadese di origini italiane famoso in tutto il mondo.

A condurre nel Veneto David Rocco è stata Jesusleny Gomes, la camminatrice che tra dicembre e aprile ha girato l’intero Regione a piedi.

La troupe di National Geographic, a Bardolino, ha fatto tappa al museo del Vino all’interno della cantina Zeni, che ospita anche la prima Galleria Olfattiva realizzata in Italia: un’esperienza sensoriale unica nel suo genere, che dà ampio spazio a tutte le sfumature ed eccellenze vitivinicole del veronese. Particolare risalto è stato dato ai due vini simbolo della zona: il rosso Bardolino e il Chiaretto, e del rosè Jesusleny è stata nominata ambasciatrice domenica 3 giugno nel corso della manifestazione Palio del Chiaretto in programma sul lungolago di Bardolino.

Il tour di David Rocco, reso possibile anche all’apporto dell’associazione albergatori, si è concluso bordo del San Nicolò, il barcone più vecchio del Garda varato l’8 dicembre del 1925. Grazie all’appoggio dell’associazione Degustibus, che riunisce i ristoratori di Bardolino, David Rocco ha potuto gustare degli ottimi piatti a base di pesce di lago illustrati da Massimo Pietralunga della Loggia Rambaldi. Per l’occasione si è unita anche Nadia Pasquali del ristorante “Alla Borsa” di Valeggio sul Mincio, per promuovere il connubio tra il vino Bardolino e il tortellino di Valeggio. Sul San Nicolò anche Franco Cristoforetti, presidente del Consorzio Tutela Vino Bardolino.

“Sono molto legata a Bardolino - afferma Jesusleny Gomes - perché qui, durante il mio viaggio a piedi, sono stata accolta in maniera fantastica. Ogni anno questo paese attira più di due milioni di visitatori, ma per il sindaco Ivan De Beni la cosa fondamentale è coniugare assieme turismo, cultura e tradizioni, perché solo così si crea un prodotto vincente e rispettoso delle persone che vivono il territorio 365 giorni l’anno. Inoltre ha una grandissima apertura con i comuni limitrofi e per questo motivo ho deciso di organizzare proprio a Bardolino, il 23 giugno, la festa di fine cammino. Saranno coinvolti diversi comuni delle sette province venete, per creare un’ulteriore opportunità di promozione dei territori”.