Tromba d’aria nella Bassa, Salemi: "La Regione si attivi per lo stato di crisi"

La richiesta è della vicecapogruppo del Partito Democratico Orietta Salemi, che ha anche annunciato una mozione da sottoporre alla firma degli altri colleghi veronesi, prevedendo, insieme con loro, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo. Una visita sia per constatare di persona gli effetti del maltempo che per portare la propria solidarietà e vicinanza a chi ha subito il flagello del meteo.

Serve una nostra azione congiunta con sindaci, associazioni di categoria e parlamentari veronesi per essere al fianco di tante persone segnate nei propri beni e nella propria attività.

I danni sono stati stimati in centinaia di migliaia di euro: frutteti e seminativi andati distrutti, altre strutture scoperchiate. Il settore agricolo e quello zootecnico sono stati colpiti in maniera durissima, l’attività produttiva rischia seriamente di essere compromessa per anni. La Regione deve intervenire, e in tempi celeri, come accaduto in occasioni analoghe: il mese scorso Zaia ha firmato la dichiarazione di stato di crisi per gli eventi meteorologici che interessarono il Trevigiano e il Bellunese, faccia la stessa cosa per la provincia di Verona. Deve essere fatto il possibile per venire incontro alle esigenze dei produttori, che sono poi le stesse dei tanti lavoratori impiegati in questo settore e delle loro famiglie.