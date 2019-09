Trentenne alpina viene trovata morta in caserma: indagano i carabinieri

Una tragedia si è consumata nella caserma Salsa di Belluno: un'alpina trentenne di origini veronesi, è stata trovata morta nel suo alloggio da alcuni colleghi.

Come riporta il Gazzettino, la donna aveva deciso di restare nell'alloggio durante la giornata festiva di domenica e nel pomeriggio avrebbe deciso di farla finita.

La soldatessa era stata in servizio per 4 anni come fuciliere a Orcenigo in Friuli e ora sul suo caso indagano i carabinieri del comando di Belluno, per escludere eventuali responsabilità di terze persone.