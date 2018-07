Sanità dell'ovest veronese, in corso gli spostamenti di reparti tra ospedali

Grandi cambiamenti in corso nelle strutture ospedaliere dell'ovest veronese. Continueranno fino al 6 luglio le operazioni di trasferimento delle unità operative dell'ospedale Orlandi di Bussolengo al nuovo Magalini di Villafranca. Il servizio di oncologia è già stato spostato e oggi, 2 luglio, sono in programma i traslochi di cardiologia, geriatria, pneumologia e del servizio di neurologia.

Ad essere coinvolti in queste operazione, però, non sono solo gli ospedali di Bussolengo e Villafranca. Come previsto dalla riorganizzazione, anche il pronto soccorso di Isola della Scala finirà a Villafranca. Giovedì 5 luglio sarà l'ultimo giorno in cui il pronto soccorso sarà disponibile all'ospedale di Isola della Scala. Dal giorno seguente, il pronto soccorso sarà attivato al Magalini.

Il sindaco di Isola della Scala Stefano Canazza si dice preoccupato per le emergenze che potrebbero interessare i suoi concittadini. Ha fatto in modo che la notizia del trasferimento venisse diffusa il più possibile in paese, anche attraverso i parroci che l'hanno ripetuta durante le sante messe. "Contemporaneamente - ha fatto sapere Canazza - ho sentito l'organizzazione della locale Croce Verde che da questa settimana garantisce un servizio 24 ore su 24. Nei prossimi giorni, concorderò un incontro con i responsabili locali e provinciali di Croce Verde, per un coordinamento e per eventuali soluzioni strategiche condivise per il futuro, per il bene della popolazione".

Canazza raccomanda comunque a tutti gli isolani di rivolgersi in caso di necessità al pronto soccorso più vicino, che può essere quello di Villafranca o quello di Borgo Roma a Verona. Resta comunque sempre attivo il numero delle emergenze 118, a cui si affianca il numero della Croce Verde di Isola della Scala: 045-6630369.