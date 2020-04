L'idea a Verona: «La bici è il mezzo della Fase 2, fare una pista ciclabile per ogni linea autobus»

Il movimento civico Traguardi propone per la ripartenza della città di Verona un piano di "urbanistica tattica": «Tutte le città si preparano alla ripresa investendo sulla mobilità alternativa, più sicura in tempi di Covid. Verona sarebbe la città perfetta: vogliamo che sul percorso di ogni linea urbana ATV passi una ciclabile. Il passo successivo? Gli accordi con i comuni di cintura».

Tommaso Ferrari, consigliere di Traguardi e membro della Commissione per l’emergenza coronavirus, spiega così l'idea di fondo: «L’emergenza coronavirus è la grande occasione per rendere la nostra città a misura di bicicletta: non solo in nome della sostenibilità ambientale, ma anche per preservare la salute e favorire una rapida ripresa. Tante città stanno già approntando piani ambiziosi (Milano avrà entro fine anno 35 chilometri di piste in più), e Verona non può perdere quest’occasione».

«Ci sono alcuni interventi semplici realizzabili rapidamente grazie alla cosiddetta "urbanistica tattica", - ha quindi aggiunto il consigliere comunale Tommaso Ferrari - senza bisogno di cantieri lunghi e onerosi. E la nostra proposta parte da qui: Verona ha 19 linee urbane di autobus feriali che attraversano la città da un capo all’altro. Nei prossimi mesi utilizzare i mezzi pubblici sarà più difficile, per la necessità del distanziamento e perché molti avranno paura. Perché allora non prevedere percorsi ciclabili che seguano l’itinerario di ogni linea? - si domanda il connsigliere di Traguardi - Percorsi già tracciati, sui quali è possibile ricavare corridoi ciclabili con diversi strumenti, adattandoli alle diverse tipologie di strada, per dare un’alternativa concreta e sicura ai veronesi. La bella stagione si presta particolarmente all’uso della bici: non facciamoci cogliere impreparati».