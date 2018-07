A22, nuovo sabato da bollino nero e traffico intenso anche per domenica

È impossibile dissuadere la stragrande maggioranza degli automobilisti che nel prossimo fine settimana partiranno o torneranno dalle vacanze, percorrendo l'autostrada del Brennero. Ma la società che gestisce la A22 ha chiesto comunque a tutti i cittadini di fare la loro parte e magari di programmare le partenze in maniera più razionale.

Serve a questo la tabella riportata qui sotto e diffusa da A22 sul traffico previsto nel prossimo weekend. Sarà un altro sabato da bollino nero al mattino e al pomeriggio e in entrambe le direzioni autostradali. Questo significa che il traffico sarà critico in quelle ore con tempi di percorrenza che potrebbero addirittura essere doppi rispetto alla norma. Ma già da domani, 27 luglio, il traffico sarà meno fluido e domenica sarà anche più intenso, con addirittura un bollino nero valido per domenica mattina per chi viaggia in direzione nord.

