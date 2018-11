"Black Friday", tutti da Adigeo. Traffico bloccato a Verona Sud: scatta la protesta

Code e clacson che strombazzano all'impazzata alla rotonda dell'Esselunga di viale del Lavoro. È quanto emerge dal video divulgato dalla pagina Facebook del Comitato di Verona Sud, un cui membro ha ripreso la situazione di questa mattina, commentando le immagini non senza una venatura polemica.

L'ingorgo è dovuto in particolare alla concomitanza di diversi appuntamenti a Verona: dai mercatini di Natale in centro, al "black friday" che ha fatto convogliare migliaia di persone verso Adigeo, passando per il Mineral Show che si svolge proprio in fiera nella zona Sud della città. Inevitabile dunque l'aumento dell'afflusso di turisti e visitatori nel capoluogo scaligero. La polizia locale è all'opera già da questa mattina presto, mentre i parcheggi in zona sono andati esauriti poco prima delle 11.

Ennesimo episodio, dunque, quello odierno, di come la viabilità dell'area necessiti sempre più con urgenza un globale ripensamento che possa contenere i danni e i disagi ai cittadini e ai lavoratori della zona. Di quest'avviso sono i consiglieri del Pd che in una nota incalzano la maggioranza sull'argomento: «La modifica della viabilità attorno ad Adigeo ripresenta tutte le criticità di traffico provocate da questo centro commerciale. La situazione viabilistica, cronicamente delicata, viene resa impossibile in concomitanza delle principali manifestazioni fieristiche, - scrivo i consiglieri Dem -quando viale del Lavoro viene paralizzato, impedendo la comunicazione tra i quartieri della 4^ e 5^ Circoscrizione. In combinazione con i mercatini di Natale in centro, si forma un mix micidiale che avvelena ancora di più l’aria, tenuto conto che con l’avanzare delle festività, l'afflusso di visitatori al centro commerciale aumenta ulteriormente».