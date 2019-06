Traffico sulla A22: previsioni da Bollino rosso per la giornata di sabato

L'Autostrada del Brennero ha diffuso le previsioni per il traffico dei prossimi giorni, da giovedì 27 giugno a martedì 2 luglio.

Sia in direzione Nord, sia in direzione Sud, la maggior affluenza di veicoli sull'A22 è prevista per la giornata di sabato 29, dalle 6 alle 18, e per quella di domenica dalle 6 alle 12, le quali sono state contrassegnate con il Bollino rosso.

Negli altri giorni è stato assegnato il bollino giallo alla giornata di venerdì, alla fascia oraria oraria di domenica compresa tra le 12 e le 18 e per la mattinata di lunedì.

