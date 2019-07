Esodo estivo. Previsto un "weekend di passione" per chi affronterà la A22

Un grande flusso di turisti che si spostano per le vacanze estive, o magari solo per un fine settimana di svago, è atteso nel weekend del 27 e 28 luglio sulla A22, così come recitano le previsioni diffuse da Autostrade del Brennero.

Per la giornata di sabato (dalle 6 alle 18) ci si aspetta un traffico da Bollino nero in entrambi i sensi di marcia, così come nelle prime ore della domenica (6-12) in direzione Sud. Bollino rosso invece per chi si muoverà in direzione di Modena nella seconda parte (12-18) della giornata del 28 e per chi lo stesso giorno viaggerà verso il Brennero (6-18).

Più tranquilla dovrebbe essere la situazione per le giornate di venerdì e lunedì, per le quali è stato previsto un traffico da Bollino giallo, atteso anche nella mattinata di giovedì e nel tarda serata di domenica, in direzione Sud.

