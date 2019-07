Sarà un altro sabato da Bollino nero per chi si metterà in viaggio sull'A22

L'esodo estivo prosegue sulle principali arterie stradali italiane e l'Autostrada del Brennero continua a diramare i propri bollettini per mettere in guardia i viaggiatori.

Nei giorni che vanno dall'11 al 15 luglio, a preoccupare maggiormente è la giornata di sabato 13, per la quale è previsto un traffico da Bollino nero sia in direzione nord, sia in direzione sud, nella fascia oraria che va dalle 6 alle 18. Si preannuncia complicata anche domenica 14: alla carreggiata che conduce a Modena è stato dato il Bollino rosso per la fascia dalle 6 alle 18 e quello "giallo" dalle 18 alle 24, mentre per chi si metterà in viaggio in direzione del Brennero è previsto traffico intenso dalle 6 alle 12, più tranquillo invece il pomeriggio.

Traffico sostenuto previsto per la giornata di venerdì, così come per il lunedì mattina, in entrambe le direzioni.

