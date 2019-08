A22, traffico congestionato su tutto il tratto veronese in direzione Nord

Si preannunciava un fine settimana post Ferragosto da bollino nero e gli automobilisti che si sono messi in viaggio sulla A22 non hanno avuto nessuna bella sorpresa. Chi sperava che le previsioni del traffico non si verifichessero è rimasto deluso perché già dalle 8 di questa mattina, 17 agosto, si sono registrate code a tratti per traffico intenso da Nogarole Rocca fino a San Michele in direzione Nord. In pratica tutto il tratto veronese dell'autostrada del Brennero è congestionato e la situazione migliora solo dopo Trento.

In direzione Sud, invece, problemi solo nel tratto autostradale altoatesino.

Viabilità più fluida invece sull'autostrada A4, dove si segnalano solo code in uscita al casello di Peschiera del Garda, in direzione Est.