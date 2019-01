Tradizione e beneficenza, torna a Verona la "Befana del vigile" dall'Arsenale a piazza Bra

L’Epifania veronese si aprirà anche quest’anno con l’arrivo della Befana del Vigile, in piazza Bra. Domenica 6 gennaio, dalle 10.30, una cinquantina tra auto e moto d’epoca sfileranno da piazza Arsenale a piazza Bra, dove lasceranno ad un vigile in servizio sulla tradizionale pedana bianco-nera un dono simbolo di riconoscenza e solidarietà.

Tutti i cittadini potranno partecipare portando qualcosa. Oltre a pandori e dolci natalizi saranno raccolti anche generi alimentari, vestiario ed elettrodomestici, che verranno poi devoluti ai Frati Minori di San Bernardino. Anche quest’anno la parte organizzativa è stata seguita dalla cooperativa sociale Al Calmiere, con la partecipazione di Abeo, che farà salire sui mezzi storici alcuni bambini e ragazzi.

Le auto sfileranno su lungadige Campagnola, ponte della Vittoria, via Diaz, corso Cavour, stradone Porta Palio, via Scalzi, via Valverde, corso Porta Nuova, per arrivare fino in piazza Bra. La Befana del Vigile, giunta quest’anno alla 16ª edizione, ricorda i difficili anni del dopoguerra, quando si raccoglievano alimenti e doni da ridistribuire alle persone che più ne avevano necessità, una tradizione che portava in sé il duplice significato di riconoscenza per il servizio della Polizia municipale alla città e di solidarietà verso il prossimo.