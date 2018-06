Stop a Ikea, tosiani critici: "Scelta scellerata, un danno enorme per la città"

Il tosiano Alberto Bozza, insieme all'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, aveva descritto come una "grande occasione" l'insediamento di Ikea alla Marangona. Per questo il suo non poteva che essere un commento molto critico alla decisione da parte dell'attuale amministrazione di bloccare il progetto Ikea.

È stato detto No a mille nuovi posti di lavoro, No alla variante della Statale 12, No alle commissioni che i nostri mobilifici e i nostri artigiani avrebbero avuto, No al lavoro che le imprese avrebbero avuto nella costruzione del centro Ikea, No al prestigio e all'immagine che avrebbe ottenuto Verona, No all'appello di imprenditori e categorie della nostra città che si erano spesi a favore - scrive Bozza - Ma non era con questa maggioranza che Zaia avrebbe garantito maggior sostegno a Verona negli investimenti e nello scenario Veneto? Non era qualche illustre membro di questa maggioranza, oggi anche onorevole, che a fine mandato scorso sosteneva che era opportuno portare avanti Ikea con un'amministrazione più amica a Zaia, proprio per non comprometterne l'esito positivo? Mentre oggi è colpa della Regione se Ikea non si può fare.